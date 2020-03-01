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01.03.2020 - 17:02 | | İHA

Sürü İHA'lar yakında göreve hazır

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, GPS olmayan ortamda da yön bulan sürü insansız hava araçlarının (İHA) yakında göreve hazır olacağını açıkladı.

Sürü İHA'lar yakında göreve hazır

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına ait sosyal medya hesabı üzerinden "İHA’ların GPS olmayan ortamda da görev yapabildiği KERKES Projesi-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi, gökyüzündeki ordumuz. SÜRÜ #İHA Her şey vatan için" notuyla paylaşılan görüntülerde, sürü İHA'ların yakında göreve hazır olacağı belirtildi.

Emekli doktor ve hemşireler de göreve çağrılacakÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya diz çöktüren koronavirüse dair haberler gelmeye dünyanın dört bir yanından gelmeye devam ediyor. Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 86 bin 900'ü geçti.
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