Sürücüler dikkat! Antalya- Konya yolunda kar yağışı

Kar yağışının etkili olduğu Antalya-Konya kara yolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. İlçe Jandarma Komutanlığı ve trafik ekipleri, yolda mahsur kalanlara yardım etti.
Kara yolu ekipleri yolu trafiğe açık tutabilmek çalışma başlattı.
Yetkililer, sürücüleri dikkatleri olmaları konusunda uyardı.
Akar ve komutanlar sıfır noktasındaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırın sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.