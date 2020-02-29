Sürücüler dikkat! Antalya- Konya yolunda kar yağışı

Kar yağışının etkili olduğu Antalya-Konya kara yolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. İlçe Jandarma Komutanlığı ve trafik ekipleri, yolda mahsur kalanlara yardım etti.

Kara yolu ekipleri yolu trafiğe açık tutabilmek çalışma başlattı.

Yetkililer, sürücüleri dikkatleri olmaları konusunda uyardı.