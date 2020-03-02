Survivor Aycan Yanaç kimdir, ne iş yapıyor? Survivor Ünlüler takımı yarışmacısı Aycan Yanaç nereli, kaç yaşında?

Pazartesi, salı, cuma, cumartesi ve pazar günleri ekrana gelen Survivor 2020 sezonunun bu akşam 4. yeni bölümü yayınlanacak. Survivor 2020 ile ilgili en çok merak edilen konular arasında Survivor yarışmacıları yer alıyor. Peki Survivor 2020 Ünlüler takımı yarışmacısı aycan Yanaç kimdir? Aycan Yanaç ne iş yapıyor? Survivor Ünlüler takımı yarışmacısı Aycan Yanaç nereli, kaç yaşında? İşte Survivor Aycan Yanaç hakkında merak edilen her şey...

SURVİVOR AYCAN YANAÇ KİMDİR?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğdu. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Genç futbolcu, futbola Nünberg’le başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer aldı

7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı.