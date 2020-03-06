MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Survivor Aycan Yanaç kimdir, nereli? Aycan Yanaç biyografisi
ABONE OL
06.03.2020 - 15:24 |

Survivor Aycan Yanaç kimdir, nereli? Aycan Yanaç biyografisi

Survivor'da Ünlüler takımı için mücadele eden Aycan Yanaç, Survivor izleyicisi tarafından en fazla araştırma konusu olan isimler arasında yer almaya devam ediyor. Almanya'da dünyaya gelen Aycan Yanaç, profesyonel futbolcu kimliği ile biliniyor. Peki Aycan Yanaç kimdir?

Survivor Aycan Yanaç kimdir, nereli? Aycan Yanaç biyografisi

Survivor'da Ünlüler takımı için mücadele eden isimler arasında yer alan Aycan Yanaç kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Survivor'da haftalık performans tablosunda üst sıralarda yer alan Aycan Yanaç istikrarı ile dikkat çekiyor. Peki Aycan Yanaç kimdir?

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan genç sporcu, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır.

Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu ara erteleyelim!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Erdoğan namazın ardından cemaate "Malum dünyada bir korona virüs salgını var. Bu salgın nedeniyle öpüşme tokalaşma çok önemli bir münasebettir. Bu aralar bu sarılmaları öpüşmeleri erteleyelim. Bunu da ben sizden istirham etmiş olayım. Bir şeyi yapalım derken diğerini kaybetmeyelim. Önemli olan gönlümüzden, kalbimizden geçendir" diyerek seslendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Survivor Meryem Kasap kimdir? Survivor Meryem biyografisi

Survivor Meryem Kasap kimdir? Survivor Meryem biyografisi

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

İşte sıfır noktasında son durum!

İşte sıfır noktasında son durum!

Sessizlik arıyorsanız bu liste tam size göre...

Sessizlik arıyorsanız bu liste tam size göre...

Sıradaki Haber