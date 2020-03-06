Survivor Aycan Yanaç kimdir, nereli? Aycan Yanaç biyografisi

Survivor'da Ünlüler takımı için mücadele eden isimler arasında yer alan Aycan Yanaç kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Survivor'da haftalık performans tablosunda üst sıralarda yer alan Aycan Yanaç istikrarı ile dikkat çekiyor. Peki Aycan Yanaç kimdir?

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan genç sporcu, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır.

Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır.