Survivor'a sonradan katılan ve büyük bir başarı elde eden Berkan Karabulut bu akşam Survivor'ın birleşme partisinde izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. Birleşme partisi öncesi Survivor Berkan Karabulut Kimdir? Kaç yaşında ve ne iş yapıyor? sorusu ise gündemde...

BERKAN KARABULUT'UN BİYOGRAFİSİ

Kişisel Eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda Fit2Move işletmesinin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışmaktadır.

2011 yılında Bilecik Üniversitesi'nde okumaya başlayan Berkan Karabulut, 2015 yılında eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur.