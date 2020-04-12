MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Survivor Berkan Karabulut Kimdir? Kaç yaşında ve ne iş yapıyor?
ABONE OL
12.04.2020 - 14:45 |

Survivor Berkan Karabulut Kimdir? Kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Berkan Karabulut Kimdir? Kaç yaşında ve ne iş yapıyor? sorusu Survivor birleşme partisi öncesi sıklıkla soruluyor. Bugün Berkan sahnede bir de şarkı seslendirecek.

Survivor Berkan Karabulut Kimdir? Kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Survivor'a sonradan katılan ve büyük bir başarı elde eden Berkan Karabulut bu akşam Survivor'ın birleşme partisinde izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. Birleşme partisi öncesi Survivor Berkan Karabulut Kimdir? Kaç yaşında ve ne iş yapıyor? sorusu ise gündemde...

BERKAN KARABULUT'UN BİYOGRAFİSİ

Kişisel Eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda Fit2Move işletmesinin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışmaktadır.

2011 yılında Bilecik Üniversitesi'nde okumaya başlayan Berkan Karabulut, 2015 yılında eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur.

    Koyun sürüsü sele kapılmaktan son anda kurtulduŞanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde bir çoban, koyun sürüsünü sel sularından geçirdi. Yüreklerin ağızlara geldiği o anlar cep telefonuyla kaydedildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Af yasası çıkıyor mu? Ceza infaz indirimi son durum nedir? Hangi maddeler kabul edildi?

    Af yasası çıkıyor mu? Ceza infaz indirimi son durum nedir? Hangi maddeler kabul edildi?

    Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

    Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

    Yasağın ikinci gününde yollar boş kaldı!

    Yasağın ikinci gününde yollar boş kaldı!

    Survivor Aycan Yanaç Kimdir? Kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

    Survivor Aycan Yanaç Kimdir? Kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

    Sıradaki Haber