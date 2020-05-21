Survivor bu akşam kim kazandı? (21 Mayıs) Survivor'da Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı? 84. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Anlat Bakalım oyununun oynandığı Survivor'da bu akşam oldukça keyifli anlar yaşandı. Peki merakla araştırılan 21 Mayıs Survivor'da anlat bakalım oyununu hangi takım kazandı?



ANLAT BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



Survivor'da bu akşam Anlat Bakalım oyununda Ünlüler ve Gönüllüler oldukça eğlenceli anlar yaşadı. Ödülün orman evinde pizza olduğu ve büyük heyecana sahne olan oyunda yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti ve kazanan takımı 7-6 skoruyla Gönüllüler takımı oldu...



SURVIVOR 84. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Survivor 84. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...