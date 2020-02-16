Survivor Burak Yurdugör kimdir? Gönüllüler takımı yarışmacısı Burak Yurdugör kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Survivor 2020 bu yıl Ünlüler - Gönüllüler formatında ekrana gelecek. TV8'de yayınlanan Survivor bu yılın ilk bölümüyle bu akşam 20:00'de başlayacak. Survivor başlar başlamaz, yarışmacıların özel hayatları hakkında meraklı arayış başlayacak. İşte Survivor yarışmacıları arasında ter dökecek isimlerden biri olan Burak Yurdugör hakkında merak edilenler haberimizde...

BURAK YURDUGÖR KİMDİR?

21 yaşında İstanbul doğumludur. Babası İsviçre Zurich doğumlu fakat kökeni İstanbul ve Yemen'e dayanıyor. Bir kız kardeşi var. Babannesi ve ailesi ile beraber yaşıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma Uçuş Harekat bölümünden mezun. Şuan da Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümü okuyor. Spora ilk okulda başladı. Yüzme branşı ile belli bir süre basketbolu beraber oynadı ve üniversitede de kısa süreliğine amerikan futbolu oynadı. Aktif olarak şuan da crossfit ve fitness ile uğraşıyor.