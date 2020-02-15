15.02.2020 - 15:11 |
Survivor Burak Yurdugör kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Survivor Gönüllüler takımı belli oldu. Takımda sporcu kişiliği ile öne çıkan isimlerinden biri de Burak Yurdugör... Survivor izleyicileri yarışmacı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor ve "Survivor Burak Yurdugör kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorusuna cevap arıyor.
Survivor 2020 Gönüllüler takımında Burak Yurdugör isimli yarışmacı yer alıyor. Yarışmacı spırcu kişiliği ile dikkat çekerken Survivor izleyicileri yarışmacı hakkında detaylı bilgiye ulaşmak istiyor.
BURAK YURDUGÖR'NIN BİYOGRAFİSİ
21 yaşında İstanbul doğumludur. Babası İsviçre Zurich doğumlu fakat kökeni İstanbul ve Yemen'e dayanıyor. Bir kız kardeşi var. Babannesi ve ailesi ile beraber yaşıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma Uçuş Harekat bölümünden mezun. Şuan da Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümü okuyor. Spora ilk okulda başladı. Yüzme branşı ile belli bir süre basketbolu beraber oynadı ve üniversitede de kısa süreliğine amerikan futbolu oynadı. Aktif olarak şuan da crossfit ve fitness ile uğraşıyor.