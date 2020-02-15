Survivor Burak Yurdugör kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2020 Gönüllüler takımında Burak Yurdugör isimli yarışmacı yer alıyor. Yarışmacı spırcu kişiliği ile dikkat çekerken Survivor izleyicileri yarışmacı hakkında detaylı bilgiye ulaşmak istiyor.

BURAK YURDUGÖR'NIN BİYOGRAFİSİ

21 yaşında İstanbul doğumludur. Babası İsviçre Zurich doğumlu fakat kökeni İstanbul ve Yemen'e dayanıyor. Bir kız kardeşi var. Babannesi ve ailesi ile beraber yaşıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma Uçuş Harekat bölümünden mezun. Şuan da Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümü okuyor. Spora ilk okulda başladı. Yüzme branşı ile belli bir süre basketbolu beraber oynadı ve üniversitede de kısa süreliğine amerikan futbolu oynadı. Aktif olarak şuan da crossfit ve fitness ile uğraşıyor.