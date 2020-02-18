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18.02.2020 - 17:31 |

Survivor Burak Yurdugör kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Survivor başladı, Gönüllüler takımındaki yarışmacılar merak ediliyor. Bu isimlerden biri de sporcu kimliği ile öne çıkan Burak Yurdugör... Peki, Survivor Burak Yurdugör kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Survivor Burak Yurdugör kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

 

Survivor iki gün geride kaldı. Yarışmacıların bilgileri bu vesileyle merak ediliyor. İzleyiciler yarışmacıları daha yakından tanımak için araştırma içerisinde... Burak Yurdugör de bu isimlerden biri... Peki, Survivor Burak Yurdugör kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

BURAK YURDUGÖR'NIN BİYOGRAFİSİ

21 yaşında İstanbul doğumludur. Babası İsviçre Zurich doğumlu fakat kökeni İstanbul ve Yemen'e dayanıyor. Bir kız kardeşi var. Babannesi ve ailesi ile beraber yaşıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma Uçuş Harekat bölümünden mezun. Şuan da Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümü okuyor. Spora ilk okulda başladı. Yüzme branşı ile belli bir süre basketbolu beraber oynadı ve üniversitede de kısa süreliğine amerikan futbolu oynadı. Aktif olarak şuan da crossfit ve fitness ile uğraşıyor. 

Sahtenin de sahtesini yapmışlar! 2 kişi gözaltına alındıİzmir polisi, sahte alkollü içki yapımında kullanılan etil alkolün sahtesinin üretildiği imalathaneye baskın düzenledi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, bin 500 litre sahte etil alkol ele geçirildi.
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