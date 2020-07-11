11.07.2020 - 17:25 |
Survivor Cemal Can nereli? Cemal Can Canseven kaç yaşında?
Survivor 2020'nin en sevilen yarışmacılarından olan Cemal Can, son dörde kalmayı başardı. Sempatik tavırları ile de izleyicinin beğenisini kazanan Cemal Can nereli, kaç yaşında? İşte Survivor Cemal Can ile ilgili ayrıntılar...
Survivor'da son dörde kalan yarışmacılardan olan Cemal Can'ın hayatı izleyici tarafından merak ediliyor. Peki, Cemal Can kaç yaşında, nereli?
CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?
Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.
Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.