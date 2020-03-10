Survivor Ceyhun kim? Survivor Ceyhun kaç doğumlu? Yürek burkan Survivor Ceyhun hayat hikayesi

Survivor 2020 tüm heyecanıyla devam ediyor. Survivor 2020 yarışmacıları izleyici tarafından büyük ilgi görüyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da merak uyandırn Survivor yarışmacılarının hayatları tek tek araştırılıyor. Bu isimler arasında bulunan Survivor Ceyhun'un da hayatı hikayesi araştırılıyor. Peki Survivor Ceyhun kim, Survivor Ceyhun kaç doğumlu? İşte Survivor Ceyhun'un hayatına dair bilinenler...

SURVİVOR CEYHUN UZUN KİMDİR?

İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru var.

1-2017 En hızlı koşu 5 kişi birlikte Scooby Doo arabanın içinde koşarak,

2-2018 En hızlı maraton 6 kişi Ghostbusters arabanın içinde koşarak,

3-2019 En hızlı maraton 6 kişi Thunderbirds uçak içinde koşarak.

-İngiltere'de 2 olimpiyat derecede AJ BELL Triatlon dereceleri var

-Londra, Atina, Berlin, Kıbrıs, Sydney, Türkiye maratonu koştu.

-2018 yılında polisler arasına seçildi ve Prens William ve Prens Harry'nin Kensington sarayına davet edildi.

-2 kere bisiklet turuna çıktı. İlkini Londra'dan Paris’e 24 saatte tamamladı. İkincisini ise Londra'dan Brugge'a 22 saatte tamamladı.

-En son koşusunu Kuzey kıbrısta 2019 yılında gerçekleştirdi.

Tek kızı olan Tanyel'i 2016 yılında kanser yüzünden kaybettikten sonra 2017 yılında eşiyle birlikte Londra'da Tanyel’s Smile (Tanyel’in Gülüşü) ismiyle kendi vakıflarını kurdu.

KKTC'de 0-24 yaş arası kanserle mücadele eden çocuklar ve ailelerine yardım etmeye başladı.