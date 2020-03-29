Survivor Elif kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Elif Yıldırım Gören ne iş yapıyor? İşte biyografisi

Survivor Elif Gören'in yaşamına dair bilgiler merak konusu oldu. Survivor 2020 sezonu Ünlüler takımında mücadele eden Elif Gören kimdir? İşte Survivor Elif Yıldırım Gören hakkında merak edilenler...



ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.