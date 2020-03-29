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29.03.2020 - 20:49 |

Survivor Elif kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Elif Yıldırım Gören ne iş yapıyor? İşte biyografisi

TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da yarışmacıların hayatı merakla araştırılıyor. Survivor 2020 yarışmacıları arasında yer alan Elif Yıldırım Gören, izleyici tarafından merak ediliyor. Peki Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Survivor Elif'in biyografisi...

Survivor Elif kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Elif Yıldırım Gören ne iş yapıyor? İşte biyografisi

Survivor Elif Gören'in yaşamına dair bilgiler merak konusu oldu. Survivor 2020 sezonu Ünlüler takımında mücadele eden Elif Gören kimdir? İşte Survivor Elif Yıldırım Gören hakkında merak edilenler...

ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Survivor Elif kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor Elif Yıldırım Gören ne iş yapıyor İşte biyografisi

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli gözaltındaÜnlü iş insanı Ali Ağaoğlu’yla yaşadığı ilişkiyle adını duyuran Hazal Mesudiyeli, yeni bir skandalla gündeme geldi. Mesudiyeli, erkek arkadaşı Sedat Kumaş’ı bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alındı.
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