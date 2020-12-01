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01.12.2020 - 20:01 |

2021 Survivor için tarih netleşiyor! Survivor 2021 kadrosu, yarışmacıları...

Survivor, Acun Ilıcalı'nın sunduğu en sevilen yarışmalar arasında yer alıyor. Survivor 2020 ardından merakla beklene yeni sezon için de tarih neredeyse netleşti. Survivor 2021 yarışmacıları için de çeşitli isimler ortaya atılıyor. İşte detaylar...

2021 Survivor için tarih netleşiyor! Survivor 2021 kadrosu, yarışmacıları...

Cemal Can Canseven'in 2020 Survivor şampiyonu olmasıyla tamamlanan sezon sonrası yeni Survivor'da kimlerin olduğu merak konusu haline geldi. Acun Ilıcalı'nın TV('de hazırlayıop sunduğu yarıma programı, ekrana geldiği gün en çok izlenenler arasına giriyor. Peki, Survivor 2021 başlıyor mu?

SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Acun Ilıcalı'dan veya TV8 ekibinden henüz resmi bir açıklama gelmese de 2021 Survivor yarışmasının 16 Ocak ya da 23 Ocak'ta başlaması bekleniyor.

SURVİVOR YENİ SEZON YARIŞMACILARI

Survivor 2021 kadrosu için de kesin bilgi bulunmuyor. İddialara göre, sakatlıklar edeniyle 2020 sezonuna veda eden Uğur Pektaş ile Hikmet Tuğsuz'un yeni sezonda olması bekleniyor. MasterChef'deki performansıyla dikkat çeken Celal Sarıgül'ün de yarışmada yer alamsı bekleniyor. 

 

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