Survivor SMS ücreti ne kadar 2020? Survivor SMS numarası nedir, nereye ve nasıl atılır?

Survivor SMS numarası büyük finale yaklaşırken oy atacaklar tarafından araştırılıyor. Dün akşam Survivor'da son 3'e kalan Barış, Cemal Can ve Yasin arasında SMS oylaması yapıldı. En çok oyu alan iki isim ise Barış ve Cemal Can oldu. Bugün finalde SMS oylaması sonucunda birinci belli olacak. Peki Survivor'da SMS ne kadar? İşte Survivor SMS numarası ile ilgili bilgiler...

SURVIVOR'DA FİNAL HEYECANI

Survivor'da bu akşam şampiyon belli olacak. Survivor'da gerçekleştirilecek SMS oylaması sonucunda Barış ya da Cemal Can Survivor'ın şampiyonu olacak.

SURVIVOR SMS ÜCRETİ NE KADAR 2020?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da Türkiye SMS ücreti 2,90 TL iken Kıbrıs'dan oy gönderecekler olan ise 2,96 TL SMS ücreti verecekler.

SURVİVOR SMS NUMARASI NEDİR, NEREYE ATILIR?

Final günün gelmesiyle birlikte Survivor SMS numarası araştırmaları hız kazanmaya başladı. Survivor SMS ise 1890 olarak yer alıyor.