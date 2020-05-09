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09.05.2020 - 17:26 |

Survivor Yasin Obuz kimdir? Ne iş yapıyor ve nereli?

Survivor'da Yasin Obuz yarışmaya damga vurmaya devam ediyor. Yeni bölümde Yasin yine olay çıkardı ve Acun Ilıcalı onu oyundan kovmak zorunda kaldı. Bu gelişmeler sonrası bir kez daha 'Survivor Yasin Obuz kimdir? Ne iş yapıyor ve nereli?' soruları sorulmaya başlandı.

Survivor Yasin Obuz kimdir? Ne iş yapıyor ve nereli?

Survivor'da finale adım adım ilerlerken tansiyon da gitgide artıyor. Bu akşamki yeni bölümde Yasin Obuz yine çığırından çıkıyor ve Evrim'e bağırmaya başlıyor. Acun Ilıcalı Yasin'i oyundan kovarken bir kez daha Yasin Obuz hakkındaki bilgiler merak konusu oluyor. Peki, Survivor Yasin Obuz kimdir? Ne iş yapıyor ve nereli?

YASİN OBUZ BİYORAFİSİ

21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.

İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.

Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.

Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçildi.

 

 

 

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