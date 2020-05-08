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08.05.2020 - 00:12 |

Survivor'da kim kazandı? (7 Mayıs) Survivor bu akşam ödül oyununu kim, voleybol oyununu hangi takım kazandı?

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Bil Bakalım oyununun oynandığı Survivor'da bu akşam ödül oyununda da oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Peki merakla araştırılan 7 Mayıs Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da kim kazandı? (7 Mayıs) Survivor bu akşam ödül oyununu kim, voleybol oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2020 bu akşam 69. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla izleyicisinin karşısına çıkan Survivor'da bu akşam sembol oyunu ve ödül oyunu oldukça heyecanlı anlar yaşattı. Peki bu akşam oyunu hangi takım kazandı?

BİL BAKALIM OYUNLARINI HANGİ TAKIM KAZANDI?

7 Mayıs 2020 tarihli Survivor 69. bölümde oynanan Bil Bakalım oyununu Gönüllüler takımı kazanmayı başardı.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam Bil Bakalım oyunları sonrası gözler ödül oyununa çevrildi. Nisa ve Evrim'e, Acun Ilıcalı ve İrem rakip oldu. Büyük heyecana sahne olan oyun Acun Ilıcalı takımı 3-2 kazanmayı başardı.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonuKocaeli'de, TEM yolunda takibe alınarak durdurulan TIR'da yapılan aramada sürücü yatağının altında 155 kilo eroin ele geçirildi. Polis, eroin dolu paketlerle 'evde kal' yazısını oluşturdu.
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Survivor'da bu akşam kim kazandı? (7 Mayıs) Survivor ödül oyununu kim, voleybol oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da bu akşam kim kazandı? (7 Mayıs) Survivor ödül oyununu kim, voleybol oyununu hangi takım kazandı?

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