Survivor'da kim kazandı? (7 Mayıs) Survivor bu akşam ödül oyununu kim, voleybol oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2020 bu akşam 69. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla izleyicisinin karşısına çıkan Survivor'da bu akşam sembol oyunu ve ödül oyunu oldukça heyecanlı anlar yaşattı. Peki bu akşam oyunu hangi takım kazandı?



BİL BAKALIM OYUNLARINI HANGİ TAKIM KAZANDI?

7 Mayıs 2020 tarihli Survivor 69. bölümde oynanan Bil Bakalım oyununu Gönüllüler takımı kazanmayı başardı.



ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



Survivor'da bu akşam Bil Bakalım oyunları sonrası gözler ödül oyununa çevrildi. Nisa ve Evrim'e, Acun Ilıcalı ve İrem rakip oldu. Büyük heyecana sahne olan oyun Acun Ilıcalı takımı 3-2 kazanmayı başardı.