Survivor'da kim elendi, kim gitti? Gözyaşlarıyla gitti!

Survivor 74. bölüm dün akşam ekran geldi. Survivor son bölümde ilginç bir konsey yaşandı. Bir kişi adaya veda etmek zorunda kaldı. Elenen ismi duyan tünm yarışmacılar yasa boğuldu. Peki, Survivor'da kim elendi, kim gitti?

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Dün akşamki Survivor konseyinde elenen ve yarışmaya veda eden isim Ünlüler takımından Ersin Korkut oldu. Survivor Ersin'in ilk sözleri herkesi duygulandırdı. Ünlü yarışmacı konuşurken yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı.

İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da eleme öncesi yarışmacılar iletişim oyununa çıktılar. Survivor'da büyük heyecana sahne olan iletişim oyunu oldukça çekişmeli geçti. Son ana kadar mücadelenin yaşandığı yarışmayı Gönüllüler takımı kazanmayı başardı ve yarın (Çarşamba günü) saat 17.00'de Instagram'dan canlı yayın yapma hakkı kazandılar...