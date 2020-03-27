Survivor'da ünlüler takımından kim gönüllülere geçecek? Survivor'da diskalifiye olan Meryem Kasap kimdir?

Survivor yarışmasında bir isim daha diskalifiye oldu. Ünlü sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Meryem'in Survivor'dan ayrılacağını belirtti. Bu karar sonrası neler olacağı ise merak konusu oldu. Ayrıca Acun Ilıcalı, diskalifiye olan Meryem'in yerine ünlüler takımından bir kişinin transfer olacağını duyurdu. Peki Meryem'in yerine ünlüler takımından kim gelecek? Detaylar haberimizde...

SURVIVOR'DA MERYEM KASAP DİSKALİFİYE OLDU

Gönüllüler takımında yarışan Meryem Kasap'ın sakatlığı bulunmaktaydı. Kasap'ın sakatlığı ile ilgili değerlendirmeler olacağı belirtilmişti. Acun Ilıcalı, sosyal medyada paylaştığı video ile diskalifiye olduğunu açıkladı.

MERYEM KASAP'IN YERİNE KİM GELECEK?

Acun Ilıcalı, Meryem Kasap'ın diskalifiye olmasından dolayı ünlüler takımından gönüllüler takımına bir yarışmacının transfer edileceğini duyurdu. Ünlüler takımından gönüllüler takımına geçecek yarışmacının ismi henüz açıklanmadı.

MERYEM KASAP KİMDİR?

Meryem Kasap, kendisini şu şekilde ifade ediyor:

"Merhaba ben Meryem Kasap, 1 Mayıs 1992 Trabzon doğumluyum. Ailedeki 3 çocuktan en küçüğüyüm. İlkokulda okurken 3 yıl tiyatroyla ilgilendim, sporla tanışmam lise yıllarımda başladı. Lise takımında 2 yıl hentbol oynadım, daha sonra bireysel spor yapma kararı aldım ve atletizme yöneldim. Bu spora ilk olarak sırıkla yüksek atlama branşıyla başladım, 2-3 yıl bu branşı yaptıktan sonra yaşadığım bir sakatlık sonucu branş değiştirmek zorunda kaldım ve 400 metre branşına geçtim.

Bu dönem içinde lise öğrenimimi tamamladım ve Karadeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulunu kazandım. Eğitim ve spor hayatımı aynı anda yürüttüm. Kararlılığım ve azmim sayesinde 400 metrede 1 yıl içinde ilk Türkiye Şampiyonluğuna ulaştım ve milli takıma seçildim.

Devam eden yıllar içinde bu başarılarım da devam etti ve ülkemi sayısız şampiyonalarda temsil etme fırsatı yakaladım. Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası'nda ülkeme madalya getirdim. Tabii, bu süreç içinde lisans öğrenimimi de tamamladım ve mezun oldum. 12 yıllık spor hayatımın 8 yılı milli takım sporcusu olarak elit bir düzeyde geçti.

Şu an hala aktif spor hayatıma devam ederken aynı kararlılık ve azimle fitness eğitmenliği ve Personal Trainer'lık yapıyorum.

Spor geçmişim, hırsım, azmim ve bitmek bilmeyen yüksek enerjim sayesinde Survivor'da iz bırakanlardan olacağım."