Süt İzni Nedir, Kaç Ay Sürüyor? Süt İzni Nasıl Hesaplanır?

Süt izni doğum izni sonrasında kullanılan bir izin olup yasalar gereği uygun görülen bir izindir. Annenin bebek ile yakından ilgilenmesi ve bebeğin aç kalmaması için önemlidir.



Süt İzni Nedir?



Süt izni, analık izni süresinin bitiminden itibaren ilk altı aylık sürede günde üç saat ve ikinci altı aylık sürede günde bir buçuk saat olarak süt izni verilir. Kadın çalışan doğum sonrası annelik izni süresi bitiminden başlayarak yarım gün izin hakkından mı süt izninden mi kullanmak istediğini çalıştığı kurumuna bir dilekçe ile bildirmelidir



Süt İzni Kaç Ay Sürer?



Kadın çalışan, doğum sonrasında analık izni süresinin bitme tarihinden itibaren de ilk altı aylık sürede günde üç saat süre, ikinci altı aylık sürede ise günde bir buçuk saat süreli bir süt izni verilir. Doğum sonrasında analık izni süresi bittiğinde kadın çalışan, isteği halinde bebeğin hayatta olması kaydı ile analık izni sonunda başlamak üzere süt izni verilmeden birinci doğum döneminde iki ay, annenin ikinci doğum döneminde dört ay, sonraki doğumlarında ise altı ay süre ile günlük çalışma sürelerinin yarısı kadar çalışabilir.



Buna ek olarak çoğul doğumlarda bu belirlenen sürelere bir ay daha ilave edilir. Eğer bebeğin engelli doğması ya da doğumdan sonra on iki ay içerisinde çocuğun bir engellilik durumunun tespiti hallinde bu süre on iki ay şeklinde uygulanmaktadır.



Süt İzni Nasıl Hesaplanır?



Süt izni, 4587 sayılı İş Kanunu esas alındığında, kadın çalışan bir yaşından daha küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam olarak bir buçuk saat süt izni verilmektedir. Bu izin süresinin hangi saatler arasında ya da kaça bölünerek kullanılacağını kadın çalışan kendisi belirlemektedir. Bu süre annenin günlük çalışma süresinden sayılmaktadır.



654 sayılı Devlet Memurları Kanunu esas alındığında ise kadın memura, bebeği emzirmesi için doğum sonrasında analık izni süresinin bitme tarihinden itibaren de ilk altı ayda günde yaklaşık üç saat, ikinci altı aylık sürede ise günde yaklaşık bir buçuk saatlik süt izin verilir. Süt izni hangi saatler arasında ya da günde kaç kez verileceğini kadın memur karar verir.