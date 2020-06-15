Süt kazanına düşen İrem, hayatını kaybetti

Olay Şanlıurfa Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Evin bahçesinde oyun oynayan İrem Su Karataş (3), iddiaya göre dengesini kaybederek süt kaynatılan kazana düştü.
Çığlıklarını duyan yakınları tarafından kazandan çıkarılan çocuk, otomobille Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Burada tedaviye alınan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Çocuğun cansız bedeni, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından defedilmek üzere ailesine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Vaka artışı uyarısı bile vatandaşları durduramıyorAdana'da son bir haftada korona virüs vakalarında artış olduğu için gün boyu camilerden vatandaşlar; maske takmaları, sosyal mesafeye ve el hijyenine dikkat etmeleri konusunda uyarılsa da bazı vatandaşların toplu taşıma araçlarında bile maske takmadığı görüldü.