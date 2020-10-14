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14.10.2020 - 10:01 | | İHA

Tabiat harikası köye 7 tane tabela taktırdı, yine de kimse bulamıyor

Bursa'nın doğal güzellikleriyle ünlü Karacaali köyünün girişi, 7 tane tabela dikilmesine rağmen yine de kimse tarafından bulunamıyor.

Tabiat harikası köye 7 tane tabela taktırdı, yine de kimse bulamıyor

Gemlik ilçesinin Karacaali köyü, doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor. Çevresinde bulunan çam fıstığı ağaçları, deniz kenarındaki köye ayrı bir güzellik katıyor. Bursa'nın Gemlik ilçesi ile Yalova'nın Armutlu ilçesi arasında kalan şirin köye gelmek isteyenler, köy çukurda kaldığı için 7 tane giriş yolu olmasına rağmen köyü bulamıyor.

Tabiat harikası köye 7 tane tabela taktırdı, yine de kimse bulamıyor

Köy muhtarı Göksel Noca, vatandaşların köyünü rahat bulabilmesi için köyün girişlerine 7 tane tabela diktirdi. Ancak bu da çare olmadı. Ana yol köyün üstünden geçtiği ve köy deniz kıyısında çukurda kaldığı için gelenler köyü es geçip yollarına devam ediyor. Köyü bulamayanlar ise köy muhtarını arayarak girişi soruyor.

Tabiat harikası köye 7 tane tabela taktırdı, yine de kimse bulamıyor

Ziyaretçilerin köyün girişini bulamadığını ifade eden Karacaali Muhtarı Göksel Noca, "Köyümüz çukurda kalıyor. Armutlu'ya 30, Gemlik ilçesine 10 kilometre mesafede. Köyümüz çukurda kaldığı için pek tanınmıyor. Oysa köyümüz deniz kıyısında çok şirin bir köy. Armutlu ilçesine üst yolumuz var. Yol köyümüzü kucaklamış, köy gözükmüyor. Beni arıyorlar, muhtarım köyünüz nerede diye soruyorlar. Ben köyü rahat bulsunlar diye köyün girişlerine 7 tane tabela taktırdım. Buna rağmen yine de köyümüz bilinmiyor. Köyümüz çok güzel, denize sıfır. Havası ve suyu nefis. Her şey bol, balığın en güzelini biz yiyoruz. Yazın nüfus 3 bini buluyor, kışın ise 600 kişi yaşıyor. Köyümüz Osmanlı'nın sahil kasabasıymış. Saraydan emekli olanlar buraya yerleşmişler" dedi.

 

 

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