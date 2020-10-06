Tablet başvurusu nasıl yapılır? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Ücretsiz tablet ne zaman, kimlere verilecek?

Tablet ile ilgili detaylar öğrencilerin gündeminde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada ilk etapta 500 bin öğrenciye ücretsiz tablet bilgisayar verileceği açıklandı. Peki ücretsiz tablet ne zaman ve kimlere verilecek?



ÜCRETİSİZ TABLET NE ZAMAN VE KİMLERE VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren peyderpey bu tabletleri öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin internet altyapısını da bu ihtiyaca uygun seviyeye çıkartmak için ayrı bir çalışmayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yürüttüğünü, bu konuyu ilgili kuruluşlar Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ile yürütmek suretiyle hızla mesafe almanın gayreti içerisinde olacaklarını aktardı. Erdoğan, bu işin ciddi bir altyapısının olduğunu, bunun sağlanması gerektiğini ifade etti.



CİHAZLAR NE ZAMAN DAĞITILACAK? BAŞVURULAR NASIL OLACAK?



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği ücretsiz tablet dağıtımının ne zaman ve nasıl olacağı henüz netleşmedi. Söz konusu imkandan yararlanmak için başvuruların nereden alınacağı konusu da henüz bilinmiyor.