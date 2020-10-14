Tablet başvurusu yap | MEB Tablet başvurusu formu 2020

12 Ekim 2020 Pazartesi günü bazı sınıflar yüz yüze eğitime geçti. Fakat Türkiye genelinde halen uzaktan eğitime devam eden öğrenciler de mevcut. Uzaktan eğitime maddi şartlardan dolayı katılamayan öğrencilere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde geldi. Türkiye geneli 500 bin öğrenciye tablet dağıtılacağı bildiren açıklama öğrencileri heyecanlandırdı. Peki tablet başvurusu nasıl yapılır? MEB tablet başvurusu formu yayınlandı mı?

TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? MEB TABLET BAŞVURUSU FORMU YAYINLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren peyderpey bu tabletleri öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk etapta 500 bin öğrencimize tablet ulaştırılacak. Cihazların dağıtım süreci milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecek, okullar tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak. İhtiyaç sahibi olan öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecindeki tablet bilgisayar gereksinimleri de karşılanacak.