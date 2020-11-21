MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Taciz iddiası ortalığı karıştırdı! 3 kadın yaşlı adamı dövdü
ABONE OL
21.11.2020 - 10:53 | | DHA

Taciz iddiası ortalığı karıştırdı! 3 kadın yaşlı adamı dövdü

Antalya'da alkollü oldukları belirtilen 3 kadın turist, kendilerini taciz ettiği iddiasıyla tramvay durağında bekleyen yaşlı adamı darbetti. Çevredekiler, "Biz gördük yalan atıyorlar. Alkolün etkisiyle ne yaptıklarını bilmiyorlar" diyerek tepki gösterdi.

Taciz iddiası ortalığı karıştırdı! 3 kadın yaşlı adamı dövdü

Olay, akşam saatlerinde Kalekapısı'ndaki tarihi Saat Kulesi'nin altında meydana geldi. İddiaya göre tramvay durağında bekleyen 80 yaşındaki adam, sarhoş oldukları belirtilen 3 kadın turistin yumruklu saldırısına uğradı. Olayı gören duraktakiler ve esnaf kadınlara tepki gösterdi.  İçlerinden biri olay yerine çağrılan polise de mukavemette bulunmaya çalıştı. Sık sık küfreden alkollü kadın kendisinin taciz edildiğini iddia etti.

Polisin kimlik sorduğu yaşlı adamı savunan vatandaşlar kadınların yalan söylediğini belirterek, “Biz gördük yalan atıyorlar. Alkolün etkisiyle ne yaptıklarını bilmiyorlar" diyerek mağdur olan kişinin yaşlı adam olduğunu söyledi. Sarhoş turistler yaşlı adamdan şikayetçi olmazken, darbedilen yaşlı adam ise, "Bunlarla uğraşamam" diyerek tramvaya binip olay yerinden uzaklaştı.

Alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorlanan turistlerden biri tramvay gittikten sonra yeniden olay yerine geldi ve polislerle tartışmayı sürdürdü.

Taciz iddiası ortalığı karıştırdı 3 kadın yaşlı adamı dövdü

Taciz iddiası ortalığı karıştırdı 3 kadın yaşlı adamı dövdü

Taciz iddiası ortalığı karıştırdı 3 kadın yaşlı adamı dövdü

Antalya'da bitmeyen yazın keyfini turistler çıkarıyorTürkiye'nin birçok yerinde kış kapıya dayanıp, yüksek yerlere kar yağarken, Antalya'nın Demre ilçesindeki dünya cenneti Kekova'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Yatlarla Kekova'ya gelen yabancı turistler doğanın, denizin ve güneşin tadını çıkarmayı sürdürüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

MEB'in yeni sınav planı belli oldu! 25 Ocak...

MEB'in yeni sınav planı belli oldu! 25 Ocak...

Koronavirüse yakalandığını duyurdu

Koronavirüse yakalandığını duyurdu

Ankara'da barajdaki balık ölümlerine inceleme

Ankara'da barajdaki balık ölümlerine inceleme

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet