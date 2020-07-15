Tacizci babanın yargılandığı dava öncesi kavga çıkmıştı! 5 kişi serbest kaldı

İddiaya göre, kız kardeşlerden H.G. (34), bir sohbet ortamında 2 kardeşine, çocuk yaştan itibaren babaları S.D.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine diğer kardeşler S.D. (32) ve S.D. (28) de 5-6 yaşlarından itibaren cinsel tacize uğradıklarını anlattı. 3 kardeş, 10 Ocak günü babalarından şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında, emlakçı baba S.D., 22 Ocak günü gözaltına alındı. İddiaları kabul etmeyen ve kızlarının kendisinden para alabilmek için iftira attıklarını öne süren baba, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kız kardeşlerin adalet istediklerini ifade ettikleri iddialarla ilgili Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

SERBEST KALDILAR

Baba S.D.'nin tutuksuz sanık olarak yargılandığı davanın dün görülen 2'nci duruşması öncesinde, mağdur kızların anne ve babasının yakınları adliye koridorunda birbirine saldırdı. Tekme tokat kavgaya, çevik kuvvet polisleri müdahale etti. Polisin biber gazıyla etkisiz hale getirip, adliye dışına çıkardığı grup burada da karşı karşıya gelince ikinci kez müdahalede bulunuldu. 5 kişi gözaltına alınıp, karakola götürüldü. Karakolda birbirlerini suçlayan 5 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Baba S.D. ise dünkü duruşmada tutuklanmıştı.