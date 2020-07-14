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14.07.2020 - 17:28 | | DHA

Tacizci babanın yargılandığı dava öncesi tekme tokat kavga!

Mersin’de, 3 kız kardeşin babaları S.D.'yi (55) cinsel tacizle suçladığı davanın duruşması öncesi, taraflar adliye koridorunda birbirine girdi. Çevik kuvvet polisinin biber gazıyla etkisiz hale getirdiği taraflar, adliyeden çıkarılıp, uzaklaştırıldı.

Tacizci babanın yargılandığı dava öncesi tekme tokat kavga!

İddiaya göre, kız kardeşlerden H.G. (34), bir sohbet ortamında 2 kardeşine, çocuk yaştan itibaren babaları S.D.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine diğer kardeşler S.D. (32) ve S.D. (28) de 5-6 yaşlarından itibaren cinsel tacize uğradıklarını anlattı. 3 kardeş, 10 Ocak günü babalarından şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında, emlakçı baba S.D., 22 Ocak günü gözaltına alındı. İddiaları kabul etmeyen ve kızlarının kendisinden para alabilmek için iftira attıklarını öne süren baba, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kız kardeşlerin adalet istediklerini ifade ettikleri iddialarla ilgili Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

TEKME TOKAT KAVGA ÇIKTI

Baba S.D.'nin tutuksuz sanık olarak yargılandığı davanın bugün görülen 2'nci duruşması öncesinde, taraflar adliye koridorunda birbirine saldırdı. Baba ve kızlarının beraberlerindekilerle giriştikleri tekme tokat kavgaya, çevik kuvvet polisleri müdahale etti. Polisin biber gazıyla etkisiz hale getirip, adliye dışına çıkardığı grup burada da karşı karşıya gelince ikinci kez müdahalede bulunuldu.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Duruşma öncesi, adliyede yaşanan kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların baba ve kızlarının yakınları olduğu bildirildi.

 

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