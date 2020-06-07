Çektiği yemek videoları ile ünlenen Taha Duymaz'ın Instagram hesabı kapatıldı. Yaşanan bu olayın ardından sosyal medyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar araştırmalara başladı. Peki Taha Duymaz'ın Instagram hesabı neden kapatıldı. Taha Duymaz kimdir, aslen nereli?

TAHA DUYMAZ KİMDİR?

Hatay'ın Yayladığı ilçesinde yaşayan Taha Duymaz, Instagram üzerinden çektiği yemek videoları 1 milyon takipçi sayısına ulaştı. Sosyal medya fenomeni olan Taha Duymaz'ın küçük mutfağında yaptığı yemek videolarını beğenenler olduğu gibi duygu sömürüsü yaptığını düşünenlerde mevcuttu. Geçtiğimiz günlerde Instagram canlı yayınında gelen bir yoruma sinirlenen Taha Duymaz takipçisine hakaret etti. Bu olayın ardından onlarca kişinin hesabı şikayet etmesinin ardından Taha Duymaz'ın Instagram hesabı kapatıldı.

HESABI KAPATILAN TAHA DUYMAZ'DAN AÇIKLAMA

Çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz'ın sosyal medya hesabına erişim engeli geldi. Taha üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

Intagram hesabım kapatıldı, sonunda bazı insanlar amacına ulaştı.Sabahtan beri kendime gelemedim.Canlı yayında kullandığım sözler için çok özür dilerim.Ben kendimde değildim, yıllarım elimden alındı.Herkes hakkını helal etsin.

TAHA DUYMAZ'IN INSTAGRAM HESABI NEDEN KAPATILDI?

Kendi küçük mutfağında yaptığı yemekler ile fenomen olan 1 milyon takipçisi olan Taha Duymaz'ın Instagram hesabı kapatıldı. Taha Duymaz'ı destekleyenler olduğu gibi duygu sömürüsü yaptığını söyleyen birçok sosyal medya kullanıcısı vardı. Instagram üzerinden geçtiğimiz günlerde canlı yayın yapan Taha Duymaz'ın canlı yayın esnasında bir kullanıcı tarafından yapılan yoruma sinirlenen Taha Duymaz, takipçisine hakaret etti. Bu olayın ardından Taha Duymaz'ı şikayet eden yüzlerce hesap nedeniyle Taha Duymaz'ın Instagram hesabı kapatıldı.