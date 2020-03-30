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30.03.2020 - 16:38 | | DHA

Takla atıp hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı!

İstanbul Şişli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil trafik levhasına çarparak takla attı. Otomobil sürücüsü, hurdaya dönen otomobilden yara almadan çıktı.

Takla atıp hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı!

Kaza, Şişli, Piyalepaşa Bulvarında saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Çağlayan'dan Kasımpaşa istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsü, önünde seyreden otomobilin ani fren yapmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol ayrımında bulunan trafik levhasına çarparak takla attı. Otomobil hurdaya dönerken sürücü kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerine gelene kadar şok geçirdiği görülen sürücüyü polis ekiplerinin sakinleştirdiği görüldü.

 

 SISLIDE TAKLA ATIP HURDAYA DONEN OTOMOBILDEN SURUCU BURNU BILE KANAMADAN CIKTI (FOTO: OGUZCAN YAZAR ISTANBUL DHA)

Otomobilin trafik levhasına çarparak takla attığını belirten görgü şahidi Onur Çaykara," Önünde bir otomobil ani fren yaptı. Ani fren yapınca kendisi de frene bastı ancak tutmadı. Yol ayrımında bulunan levhaya çarptıktan sonra takla attı. Kendisi çıktı otomobilden. Çok şükür bir şeyi yok" ifadelerini kullandı.

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