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27.04.2020 - 12:48 | | DHA

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na sprey boya ile yazı yazan kişi yakalandı!

İstanbul Taksim Cumhuriyet Anıtı'na isminin baş harfini alan şüpheli gözaltına alındı. Yazı yazan şüphelinin yüzde elli zihinsel engelli olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na sprey boya ile yazı yazan kişi yakalandı!

Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı'na bu sabah saatlerinde bir şüpheli tarafından sprey boya ile isminin baş harfi yazıldı. Polis ekipleri tarafından yazan kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada spreyle yazı yazan kişinin M.B. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan M.B.'nin yüzde elli zihinsel engelli olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anıta sprey boya ile yazılan yazı ise temizlendi.

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