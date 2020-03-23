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23.03.2020 - 11:07 | | DHA

Taksim İlkyardım Hastanesi'nden karantinadan kaçan kadın yakalandı

Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantina altında olduğu öne sürülen kadın, hastaneden kaçtı.

Taksim İlkyardım Hastanesi'nden karantinadan kaçan kadın yakalandı

Kadın, Taksim'de polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis kadının etrafını sararken, olay yerine ambulans gelmesi bekleniyor

Balıkçıların 'balon balığı' hazırlığıTARIM ve Orman Bakanlığı'nın, zehirli balon balığı için 'Kuyruğunu getir 5 lirayı al' projesi, balıkçıları memnun etmişti. Balıkçılar, balon balığının avlanması için bakanlığın mevzuat değişikliği yapmasını bekliyor. Antalya Yeni Liman Balıkçı Kooperatifi üyesi İlhan Kaplan, "Balon balığını oltayla avlayacağız. İnce tel misinalar var. Bu balık tel misinayı koparamıyor. Biz avlanma için hazırız. Bakanlığın bu açıklamasından sonra bir iş doğuyor. Boşta gezenler vardı. 5 lira iyi para" dedi.
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