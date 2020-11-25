25.11.2020 - 19:19 | | DHA
Taksim Metro İstasyonu intihar girişimi nedeniyle kapatıldı
Taksim Metro İstasyonu intihar girişimi nedeniyle kapatıldı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, istasyon girişinde önlem aldı. Ekiplerin olaya ilişkin çalışması sürüyor.
Aile Bakanlığından şiddetle mücadeleye dikkat çeken kamu spotuAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, televizyon dizilerindeki karakterlerin kadına yönelik şiddete dikkati çektiği kamu spotu hazırlayarak, "Şiddet de virüs gibi bulaşır. Gelin sevgi ve merhamet aşımız olsun. Hep birlikte mücadele ederek şiddet zincirini kıralım." mesajını paylaştı.