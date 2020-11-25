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25.11.2020 - 19:19 | | DHA

Taksim Metro İstasyonu intihar girişimi nedeniyle kapatıldı

Taksim Metro İstasyonu intihar girişimi nedeniyle kapatıldı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, istasyon girişinde önlem aldı. Ekiplerin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

Taksim Metro İstasyonu intihar girişimi nedeniyle kapatıldı


Aile Bakanlığından şiddetle mücadeleye dikkat çeken kamu spotuAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, televizyon dizilerindeki karakterlerin kadına yönelik şiddete dikkati çektiği kamu spotu hazırlayarak, "Şiddet de virüs gibi bulaşır. Gelin sevgi ve merhamet aşımız olsun. Hep birlikte mücadele ederek şiddet zincirini kıralım." mesajını paylaştı.
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