Taksim Meydanı'nda iki grup arasındaki kavga kamerada

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Taksim Meydanı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Taksim Meydanı'ndaki iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Taksim Meydanı'ndaki kalabalığa aldırış etmeyen taraflar birbirilerine tekme ve yumruklarla saldırdı.
Kavgayı gören meydanda görevli polis ekiplerinin müdahalesiyle ayrılırken yaşanan kavga anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.
Tsunaminin vurduğu Seferihisar görüntülendiİzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından ilçede deniz suyunun taşmasından dolayı yaşanan sorunlar giderilmeye çalışılıyor. İlçenin önemli turistik bölgesi Sığacık Mahallesi'ndeki birçok iş yerinin masa ve sandalyeleri sulara kapıldı.