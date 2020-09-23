MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Taksim'de genç kadını dakikalarca takip etmişti! Yeni gelişme
ABONE OL
23.09.2020 - 19:19 | | DHA

Taksim'de genç kadını dakikalarca takip etmişti! Yeni gelişme

Taksim İstiklal Caddesi'nde genç kadını adım adım takip ederek taciz ettiği iddiasıyla polisler tarafından suçüstü yakalanıp serbest bırakılan ancak ertesi gün şikayetçi olmak üzere geldiği adliyede gözaltına alındıktan sonra tutuklanan S.T. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Şüpheli S.T. hakkında "cinsel saldırı" ve "cinsel taciz" suçlarından 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Taksim'de genç kadını dakikalarca takip etmişti! Yeni gelişme

Taksim'de İstiklal Caddesi'nde Ö.K. isimli kadını takip ettiği kameralara yansıyan S.T. polis tarafından 20 Eylül'de gözaltına alınmıştı. S.T. karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Ancak ertesi gün hakkında çıkan haberlere yönelik suç duyurusunda bulunmaya geldiği İstanbul Adalet Sarayı'nda polisler tarafından genç kadının bacağına dokunduğunu söyleyerek şikayetçi olması üzerine yeniden gözaltına alınmıştı.

Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli S.T'nin tutuklanması talep edilmişti. Suçlamayı reddeden şüpheli S.T. ifadesinde, kadının kendinde olmadığını, başkalarının kadını götürmek istediklerini bunun üzerine kadını korumak için yanında yürüdüğünü, kesinlikle dokunmadığını, görüntülerde de dokunmadığının görüldüğünü söylemişti. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen S.T. tutuklanmıştı. Savcılık, şüpheli S.T. hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Şüpheli S.T. hakkında "cinsel saldırı" ve "cinsel taciz" suçlarından 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame kabul edilirse şüpheli S.T. önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu ( 23 Eylül 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı. Türkiye’de son 24 saatte 112 bin 102 Covid-19 testi yapıldı, 1767 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte, 72 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1561 oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Bakan Koca 'artmaya devam ediyor' deyip kritik rakamları paylaştı

Son dakika... Bakan Koca 'artmaya devam ediyor' deyip kritik rakamları paylaştı

Asgari ücretliye güzel haber! Maaşlara yansıyacak

Asgari ücretliye güzel haber! Maaşlara yansıyacak

Avrupa koronavirüste ikinci dalgaya diz çöktü!

Avrupa koronavirüste ikinci dalgaya diz çöktü!

Son dakika: Koronavirüs tablosu açıklandı! Bakan Koca son 24 saat içerisindeki yeni vaka ve can kaybı sayısını açıkladı

Son dakika: Koronavirüs tablosu açıklandı! Bakan Koca son 24 saat içerisindeki yeni vaka ve can kaybı sayısını açıkladı

Sıradaki Haber