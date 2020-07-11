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11.07.2020 - 09:39 | | İHA

Taksim’de mala yola düştü, vatandaşlar panik yaşadı

Taksim’de çatı tadilatı devam eden bir binada çalışan işçilerin güvenlik önlemi almadan görevlerine devam etmeleri kameralar tarafından kaydedildi. Hiçbir güvenlik önleminin alınmadığı tadilatta rüzgardan dolayı yere düşen mala paniğe sebep oldu.

Taksim’de mala yola düştü, vatandaşlar panik yaşadı

Olay, dün gündüz saatlerinde Beyoğlu Taksim’de bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatı kaplaması yapılan bir binada çalışan işçilerin iş güvenliğine dikkat etmedikleri kameralar tarafından kaydedildi.

İŞ GÜVENLİĞİ YOK SAYILDI

Gündüz vakti çalışma yapan işçilerin halat ve baret gibi malzemeleri kullanmamaları olabilecek tehlikelere karşı yürekleri ağza getirdi. İşçilerin durumu ciddiye almadan çalışmalarına devam ettikleri görüldü.

MALA YERE DÜŞTÜ, PANİK OLUŞTU

Çatı kaplamasının devam ettiği sırada malanın yere düşmesi de yürekleri ağza getirdi. Yoldan geçen bir kadının üstüne düşen mala korkuya sebep oldu. Kadının bağırmasının üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yere düşen malayı aldı. Polis ekipleri, inşaatta çalışan işçilere de güvenlik önlemleri almaları konusunda uyarılarda bulundu.

BİNA SAHİPLERİ GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ

Malanın yere düşmesi ve çalışan işçilerin durumunu haber yapan gazetecileri, bina sahipleri oldukları iddia edilen kişiler tehdit etti.

 

 

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