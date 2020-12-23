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23.12.2020 - 15:56 | | DHA

Taksim’de polisten kadınlara 'KADES' bilgilendirmesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri 'Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi' amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında Taksim ve İstiklal Caddesi'nde broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı.

Taksim’de polisten kadınlara 'KADES' bilgilendirmesi

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler İstiklal Caddesi'nde kadına karşı Şiddetin Önlenmesi amacıyla geliştirilen KADES uygulaması hakkında broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşürler, Taksim ve İstiklal Caddesi'ne gelen kadınlara dağıtıldı. Cep telefonlarına yüklenen uygulama üzerinden kadınların yardım taleplerine en kısa sürede cevap verildiği, telefonla arayarak oluşan zaman kaybının ortadan kaldırıldığı kadınlara anlatıldı.

Taksim’de polisten kadınlara KADES bilgilendirmesi

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