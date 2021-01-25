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25.01.2021 - 09:26 | | İHA

Taksim'de şaşırtan hırsızlık! Alüminyum folyo ile yakalanınca yalvardı

Taksim'de bulunan bir spor mağazasından akılalmaz bir olay yaşandı. Alüminyum folyo ile hırsızlık yapmayan çalışan şahıs çalışanlar tarafından yakalandı.

Taksim'de şaşırtan hırsızlık! Alüminyum folyo ile yakalanınca yalvardı

Yabancı uyruklu bir şahıs, sırt çantasına koyduğu alüminyum folyolu poşet ile hırsızlık yapmaya çalıştı. Alarm çalmasın diye çaldığı ürünleri bu poşetin içerisinde yerleştiren hırsız, mağaza çalışanlarının dikkati sonucu yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, yakalanan hırsız mağaza sorumlusuna yalvararak serbest bırakılmasını istedi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.

Olay, Cuma günü saat 14.30 sıralarında Taksim İstiklal Caddesi üzerinde bir spor mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu bir şahıs, sırt çantası ile bir mağazaya girerek diğer müşteriler gibi kıyafet bakmaya başladı. Kıyafetleri seçen şahıs soyunma kabinine doğru gitti. Şahıs kabinde aldığı eşyaları çantasındaki alüminyum folyolu poşetin içerisine attı. Şahıs mağazadan çıkmaya çalışırken mağaza görevlileri tarafından kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık anları ise mağazanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Yakaladıkları hırsızı mağazanın alt katına götüren sorumlular, “neden yaptın” diye sordu. Hırsızın, “Yaptım bir yanlış, özür dilerim. Vallahi bir daha olmayacak. İhtiyacım vardı o yüzden yaptım. Siz de zaten dövdünüz beni cezamı verdiniz. Hasta anam var” diyerek serbest bırakılmasını istedi. Sorumlu ise, “Cezanı adalet verecek, hukuk verecek” diye cevap verdi.

Sorumluların sorgulamalarının ardından Azerbaycan uyruklu olduğu öğrenilen Nizami B. (26), İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı B Bölge Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul'da bu sabah trafiği durduran kazaGelen son dakika haberine göre; TEM Otoyolu Avcılar Gişeleri Haramidere istikametinde İddiaya göre gişelerde kaygan zemin nedeniyle duramayan TIR, bir midibüse arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. TIR şoförü araç içinde sıkışırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmalarının ardından şoför bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılma çalışmaları devam ediyor.
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