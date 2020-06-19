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19.06.2020 - 12:39 | | DHA

Takviye isteyen polislere yardıma taksi tutarak giden 2 bekçi, ödüllendirilecek

Çorumda, bıçaklı bir kavgaya müdahale eden polis ekibinin telsiz anonsu ile yaptığı takviye ekip çağrısını duyan bekçiler Yalçın Devren ve Ferhat Topuz, taksiye binerek olay yerine gitti. Bekçilerin de müdahalesi ile 3 şüpheli gözaltına alındı. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, bekçilerin başarı belgesi ile ödüllendirilmesi talimatı verdi.

Takviye isteyen polislere yardıma taksi tutarak giden 2 bekçi, ödüllendirilecek

Kale Mahallesi’nde, 10 Haziran’da, gece saatlerinde meydana gelen kavgaya müdahale eden polis ekipleri, bıçaklı şüphelilerin zorluk çıkarması üzerine telsiz anonsu ile takviye ekip istedi. Bu sırada Bahabey Caddesi'nde yaya olarak görev yapan bekçiler Yalçın Devren ve Ferhat Topuz, yardım anonsu üzerine kısa sürede olay yerine ulaşabilmek için taksiye bindi. Olay yerine ulaşan bekçilerin de müdahalesi ile kavgaya karışan bıçaklı 3 şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Bekçilerin taksiden inip, koşarak olay yerine ulaştıkları anlar mobese kameralarına yansıdı.

VALİDEN BAŞARI BELGESİ TALİMATI

Yardım isteyen polis ekibine destek olabilmek adına kısa sürede olay yerine ulaşmak için taksi tutan bekçilerin davranışından haberdar olan Vali Mustafa Çiftçi, devreye girdi. Vali Çiftçi, bekçilerin, halkın huzuru ve güvenliği için çalışma gayreti, özverisi ve mesleğine bağlılığı yönündeki yüksek görev anlayışı nedeniyle başarı belgesi ile ödüllendirilmesi için talimat verdi.

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