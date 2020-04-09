Talimatı böyle verdi: Lime lime edin! İbret olsun diye bunların resimlerini paylaşacağız

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugün yayınlanan, 'Soylu’nun komutana verdiği talimat' başlıklı yazısında, Diyarbakır'daki hain terör saldırısının ardından yaşananları kaleme aldı. Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

Yüzyılın en büyük küresel salgınlarından olan koronavirüs dahi PKK’nın katliam yapmasına engel olamadı. Koronavirüsten ölenlerin sayısının dünyada binlerle ifade edildiği bir günde PKK, Diyarbakır Kulp’ta 5 sivil vatandaşımızı katletti.

PKK güya Kürtlerin mücadelesini veriyor. Bu nasıl Kürt mücadelesiymiş böyle... Katlettiği sivil vatandaşlarımız da Kürt’tü. PKK’nın daha önce de Diyarbakır’da Dürümlü mezrasında patlayıcı yüklü bir kamyonla düzenlediği saldırıda 19 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

Koronavirüsten dolayı dünyanın zorda olduğu, herkesin eve kapandığı, yardım kampanyalarının düzenlendiği, insanların yakınlarının cenazelerine dahi katılamadığı bir dönemde sen çık, yola bombalı tuzak kur... Nasıl bir kafadır böyle...

Kulp’tan üzücü haberler gelmeye devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile konuştum. Operasyon talimatını vermiş, bölgeyle irtibat halindeydi. “Bölge komutanını aradım. ‘Bulunca lime lime edin’ diye talimat verdim” dedi. PKK’nın ekmek parası peşindeki sivil vatandaşlara yönelik bu katliamını tarihe not düşmek gerektiğini söyledi.

PKK’nın son iki yıldır kış yapılanmasına izin verilmiyor. Türkiye’deki Kandiller dediğimiz sınırlarımızın içindeki kampları kullanılamaz hale getirildi. Sınırlarımızın içindeki terörist sayısı ilk kez beş yüzün altına düştü. Baharın gelmesiyle birlikte Kandil başta olmak üzere Irak’taki kamplardaki teröristler, Irak ve Suriye güzergâhını kullanarak içeriye sızar, eylem yaparlardı. İHA ve SİHA’larla geçiş yolları sürekli izlenip anında müdahale edildiği için artık bunu da yapamıyorlar. Kulp’taki eylemle PKK “Hâlâ varım” mesajı veriyor. Baharla birlikte hayvanlarını yaylaya çıkaracakları, ormana ağaç kesmeye gidecekleri sindirmeye çalışıyor.

Geçmişte bu tür eylemler etkili oluyordu. Bölge halkını sindiriyor, Türkiye’nin moralini bozuyordu. Ama artık o günler geride kaldı. İçişleri Bakanı Soylu, “Etkisiz hale getirilen teröristlerin fotoğraflarını pek paylaşmayız ama ibret olsun diye bunların resimlerini paylaşacağız” dedi.