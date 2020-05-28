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28.05.2020 - 19:08 | | AA

Tam 9 bin tanesini suya bırakıldı!

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 9 bin pullu sazan yavrusu, Manisa'nın Demirci ilçesindeki Kılavuzlar ve Ayvaalan sulama barajlarına salındı.

Balık yavrularının baraj göletlerine bırakılma işlemine, Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse katıldı.

Kılavuzlar'a 5 bin, Ayvaalan'a da 4 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı.


Tam 9 bin tanesini suya bırakıldı



Belediye Başkanı Selçuk, yaptığı açıklamada, sudaki yaşamı çoğaltmak için başlatılan projenin Demirci'de yapımına devam edilen 11 sulama ve baraj göletinde de hayata geçirileceğini bildirdi.

Köse de proje kapsamında son 2 yılda bölgede 14 bin balık yavrusunu suyla buluşturduklarını kaydetti.

İki sulama barajına 9 bin pullu sazan yavrusu bırakıldıTarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 9 bin pullu sazan yavrusu, Manisa'nın Demirci ilçesindeki Kılavuzlar ve Ayvaalan sulama barajlarına salındı.
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