Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) nedir? Kabul edildi mi?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin (TES) 1 Ocak 2020 itibarıyla hayata geçmesi planlanırken grüşmeler bugün başladı. Sıkı görüşmelerin yaşanacağı ve 14 milyon kişiyi ilgilendiren sistemin nasıl uygulanacağı araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDİR?

Tamamlayıcı emeklilik modeliyle birlikte kıdem tazminatlarında yeni bir dönem başlayacak. Tartışmaya açılan modellerden biri yasalaşırsa çalışanın brüt ücretinin yüzde 3’ü her ay tamamlayacı emeklilik hesabına aktarılacak. Yüzde 5.33 ise eskiden olduğu gibi işveren sorumluğunda kalacak. İkinci model yasalaşırsa ya şu andaki mevcut sistem tercih edilecek ya da devletin de katkıda bulunacağı işçi ve işverenin prim ödeyeceği yeni sistem.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK NASIL OLACAK?

2017'de başlayan otomatik bireysel emeklilik sistemi, TES haline gelecek.

Çalışanların tamamı zorunlu olarak TES'e dahil edilecek.

Hem çalışanın maaşından kesinti olacak hem işveren hem de devlet katkı sağlayacak.

İşverenin mevcut yükünü arttırmayacak bir katkı formülü kurgulanacak. İşsizlik fonundan katkı yapılması da masadaki seçeneklerden biri.

TES için az maaş alandan az, maaşı yüksek olandan daha yüksek kesinti yapılacak.

Her çalışanın bir TES hesabı olacak ve tüm kesintiler bu hesapta birikecek.

Tıpkı kıdem de olduğu gibi çalışan istediği zaman TES'ten çıkamayacak. Kademeli çıkış hakkı tanınabilir. Çalışan, emekliliği geldiğinde sistemden çıkabilecek.