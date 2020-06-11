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11.06.2020 - 17:00 | | AA

Tandır faleketi! Yanarak can verdi

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde ekmek pişirdiği sırada tandıra düşen 2 yaşındaki kızını kurtarmak isteyen anne Hacer Ergül, yanarak hayatını kaybetti

Tandır faleketi! Yanarak can verdi
Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti
Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti
Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti
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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine 6 kilometre uzaklıktaki Aşağı Toklu köyünde ikamet eden 27 yaşındaki 3 çocuk annesi Hacer Ergül, öğlen saatlerinde ekmek pişirdiği sırada, yanında bulunan kızı Ayşegül tandıra düştü.

Çocuğunu çıkarmak isterken yüz üstü tandıra düşen anne Ergül, olay yerinde hayatını kaybetti. Çığlık sesiyle tandıra gelen ve anne Ergül'ün cansız bedeniyle karşılaşan köylüler, vücudunda derin yanıkların bulunduğu minik Ayşegül'ü ise ağır yaralı olarak tandırdan çıkardı.

Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından 3 çocuk annesi Hacer Ergül'ün cansız bedeni otopsi için İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan olay yerine gelen jandarma ekipleri, köyde çobanlık yaparak geçimini sağlayan acılı eş Fuat Ergül ve yakınlarını teselli etti.

 

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