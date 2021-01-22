Son dakika... Tapuda büyük skandal! Aralarında müdür de var

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü'nde görevli bir tapu müdürü ve memurların da bulunduğu 40 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi.

Soruşturma, Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü'nde işlem yapan kişilerden ve işlemlere aracılık yapan kişilerden rüşvet alındığı yönünde emniyete yapılan ihbar üzerine başlatıldı. İhbar sonrası Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet almak ve vermek' suçları kapsamında soruşturma açıldı.

Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü'nde çalışan şüphelilerin telefon görüşmeleri ve kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu tapu işlemlerinin yapılması ve hızlandırılması karşılığında rüşvet alındığı tespit edildi.

TAPU MÜDÜRÜ DE GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında teknik takipte bulunarak elde edilen deliller doğrultusunda 11'i Tapu Müdürlüğü görevlisi, 29'u sivil olmak üzere 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 1'i Kayseri'de 1'i Manisa'da olmak üzere şüphelilerden 37'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Küçükçekmece Tapu Müdürünün de yer aldığı öğrenildi.



