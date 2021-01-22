MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Tapuda büyük skandal! Aralarında müdür de var
ABONE OL
22.01.2021 - 12:20 | | Ferit ZENGİN / İSTANBUL

Son dakika... Tapuda büyük skandal! Aralarında müdür de var

Gelen son dakika haberine göre; Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü’nde rüşvet alındığı iddialarına ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Tapu Müdürlüğü'nde çalışan şüphelilerin telefon görüşmeleri ve kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu tapu işlemlerinin yapılması ve hızlandırılması karşılığında rüşvet alındığı tespit edildi. Şüphelilerden birinin el çantasında 5 ayrı zarf içerisinde 36 bin 750 TL ele geçirildi. Gözaltına alınanlar arasında Küçükçekmece 'Tapu Müdürü'nün de yer aldığı öğrenildi.

Son dakika... Tapuda büyük skandal! Aralarında müdür de var

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü'nde görevli bir tapu müdürü ve memurların da bulunduğu  40 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi.

Soruşturma, Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü'nde işlem yapan kişilerden ve işlemlere aracılık yapan kişilerden rüşvet alındığı yönünde emniyete yapılan ihbar üzerine başlatıldı. İhbar sonrası Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet almak ve vermek' suçları kapsamında soruşturma açıldı.

Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü'nde çalışan şüphelilerin telefon görüşmeleri ve kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu tapu işlemlerinin yapılması ve hızlandırılması karşılığında rüşvet alındığı tespit edildi. 

TAPU MÜDÜRÜ DE GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında teknik takipte bulunarak elde edilen deliller doğrultusunda 11'i Tapu Müdürlüğü görevlisi, 29'u sivil olmak üzere 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 1'i Kayseri'de 1'i Manisa'da olmak üzere şüphelilerden 37'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Küçükçekmece Tapu Müdürünün de yer aldığı öğrenildi.

 

Son dakika... Tapuda büyük skandal Aralarında müdür de var

Son dakika... Tapuda büyük skandal Aralarında müdür de var

 

 

 

 

    Evlilik teklifi pahalıya mal oldu! 'Bütün düğün parası gitti'Antalya'da yaşayan İsmail Göksu, kız arkadaşı Gözde Yıldırım'a arkadaşlarıyla birlikte yaptığı driftli evlilik teklifi pahalıya mal oldu. Teklifine 'evet' cevabı alan Göksu, kesilen ceza ile hayatının şokunu yaşadı. Evlilik teklifi organizasyona katılan kişilere toplamda 78 bin 137 lira ceza kesildi. Bu olayın ilgi çekeceğine inanıyordum ama bu kadarını da beklemiyordum diyen damat adayı; "Ceza yiyen bazı arkadaşlarım, 'Bütün düğün paramız gitti. Ben sizin düğününüzde takı takacaktım. Takıyı önceden takmış olduk' diye konuşuyor" dedi. Gözde Yıldırım ise; Bu güzel fikrin sonu bu olmamalıydı. Yüzyılın evlenme teklifi bu. Bu kadar pahalı bir düğün iptal olmayacak. Cezamızın tekrar ele alınarak ya iptal edilmesi ya da hafifletilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Genç doktorun ölümü herkesi üzdü

    Genç doktorun ölümü herkesi üzdü

    Milyonları ilgilendiriyor! 1750 ile 2000 TL arasında değişiyor...

    Milyonları ilgilendiriyor! 1750 ile 2000 TL arasında değişiyor...

    Eldivenlerin hikayesi ortaya çıktı

    Eldivenlerin hikayesi ortaya çıktı

    Son dakika... Canlı yayınında cinayet itirafı! Kocamı ben öldürdüm

    Son dakika... Canlı yayınında cinayet itirafı! Kocamı ben öldürdüm

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet