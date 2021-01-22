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22.01.2021 - 11:09 |

Tarih oluyor! Metrobüslerde artık...

İstanbul'da en fazla kullanılan toplu ulaşım araçlarının başında gelen metrobüslerde artık kodlar kullanılmayacak. Metrobüslerin tabelalarında 34AS, 34G, 34Z, 34BZ gibi kodlar yerine Metrobüs aracı hangi istasyona karar gidecekse o istasyonun adı yazılacak. Uygulama, 26 Ocak Salı günü başlayacak.

Tarih oluyor! Metrobüslerde artık...

İstanbul’da ulaşımın ana aksı haline gelen 44 istasyonlu Metrobüs hattının seferlerinde ve otobüslerin tabelalarında güncelleme yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, yolculara daha konforlu bir hizmet sunmak amacıyla hattaki aktarmaları azaltmaya yönelik bir çalışma yürüttü.

Yapılan yeni sefer planlaması sayesinde günlük kat edilen mesafe 18 bin kilometre artırıldı. Aktarma noktalarında hat numaralarından kaynaklı karışıklığı önlemek ve işleyişi hızlandırmak için tabelalarda da güncelleme yapılması kararı alındı.

'34AS' , '34BZ' KODLARI TARİH OLUYOR

Metrobüs hattını kullanan yolcuların en çok tercih ettiği 34AS ve 34BZ kodları da artık tarihe karışıyor. Tabelalarda 34AS, 34G, 34Z, 34BZ gibi kodlar yerine Metrobüs aracı hangi istasyona karar gidecekse o istasyonun adı yazılacak.

26 OCAK SALI GÜNÜ BAŞLAYACAK

Yani; Beylikdüzü, Avcılar, Cevizlibağ, Bayrampaşa, Zincirlikuyu ve Söğütlüçeşme yazıları, metrobüs otobüslerinin tabelalarında yerini alacak. Uygulama, 26 Ocak Salı günü başlayacak.

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