Tarihi binada yangın! Küle döndü

Yangın, akşam saatlerinde Safranboluya bağlı Konarı köyünde meydana geldi. Ahmet Çağlayana ait olan ve kimsenin yaşamadığı 2 katlı tarihi ahşap binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran yangına, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında yangın söndürülürken, soğutma çalışması sırasında çöken tarihi bina kullanılmaz hale geldi. Binanın ahırında bulunan 3 büyükbaş ise kurtarılamadı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.