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22.05.2020 - 03:24 | | DHA

Tarihi binada yangın! Küle döndü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 2 katlı tarihi ahşap bina, çıkan yangında alevlere teslim oldu. Binanın ahırında bulunan 3 büyükbaş kurtarılamadı.

Tarihi binada yangın! Küle döndü

Yangın, akşam saatlerinde Safranboluya bağlı Konarı köyünde meydana geldi. Ahmet Çağlayana ait olan ve kimsenin yaşamadığı 2 katlı tarihi ahşap binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran yangına, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında yangın söndürülürken, soğutma çalışması sırasında çöken tarihi  bina kullanılmaz hale geldi. Binanın ahırında bulunan 3 büyükbaş ise kurtarılamadı. 

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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