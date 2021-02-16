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16.02.2021 - 20:15 | | DHA

Tarihi eserleri jandarmaya satmaya çalışırken yakayı ele verdiler

Bursa'da tarihi eser niteliği taşıyan 394 adet sikkeyi satmak isteyen 4 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Tarihi eserleri jandarmaya satmaya çalışırken yakayı ele verdiler

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Nilüfer ilçesinde yaşayan K.T.nin (35), tarihi eser niteliği taşıyan sikkeleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından K.T. ile birlikte oldukları öğrenilen M.B. (52), Y.Ü. (57) ve F.M.B.'nin (36) evlerine yapılan operasyonda 394 adet tarihi sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı. Ele geçirilen sikkeler, Bursa Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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