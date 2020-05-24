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24.05.2020 - 19:09 | | AA

Tarihi İshak Paşa Sarayı'nın üzerinde büyüleyen görüntü

Ağrı'da Osmanlı devletinin Lale Devri'nde inşa ettiği en etkileyici mimari örneklerinden biri olarak kabul edilen tarihi İshak Paşa Sarayı'nın üzerinde oluşan gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu.

Tarihi İshak Paşa Sarayı'nın üzerinde büyüleyen görüntü

Doğubayazıt ilçesindeki mimarisi ve tarihsel özelliğiyle Doğu Anadolu Bölgesi'nin en görkemli yapılarından biri olan İshak Paşa Sarayı'nın bulunduğu tepede, yağmurun ardından açan güneşle birlikte gökkuşağı oluştu.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan sarayın bulunduğu 1900 rakımlı tepeyi tamamen çevreleyen gökkuşağı, kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Bünyesindeki 116 oda, türbe, cami, surlar, iç ve dış avlular, divan ve harem salonları ile UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde de yer alan saray, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 18 Mart'tan itibaren ziyarete kapatılmıştı.

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