30.06.2020 - 22:40 |
Tarihte bir açık artırmaya kazanarak hangi unvanı alan biri vardır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu
ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki Tarihte bir açık artırmaya kazanarak hangi unvanı alan biri vardır?
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:
Tarihte bir açık artırmaya kazanarak hangi unvanı alan biri vardır?
ROMA İMPARATORU
Kız kardeşler asırlık yaşlarıyla yıllara meydan okuyorAntalya'nın Serik ilçesinde yaşayan 119 yaşındaki Havva Çevik ve kız kardeşi 101 yaşındaki Cennet Karagöz, asırlık yaşlarıyla yıllara meydan okuyor. İki kardeş de kendi evlerinde yaşarken, bazı günlük ihtiyaçlarını da kendileri karşılıyor. Havva Çevik ve Cennet Karagöz kardeşler uzun yaşamanın sırrının kendi yaptıkları tarhana ve buğday çorbası ile bulgur aşı olduğunu söyledi.