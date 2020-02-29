Tarım ve Orman Bakanlığı 2 bin 153 personel alımı başladı mı? Başvuru tarihleri belli oldu mu?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından 2 bin 153 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılan duyurunun ardından vatandaşlar Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı için başvuruların hangi tarihler arasında alınacağını merak etmeye başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı kapsamında Mühendis, Sağlık Teknikeri, Teknisyen, Tekniker, Veteriner Hekim branşlarında alım yapılacağı duyurulmuştu. Peki başvurular ne zaman alınacak?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin 153 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyuran Bakan Pakdemirli, "Bin 163 mühendis, 11 sağlık teknikeri, 50 teknisyen, 139 tekniker ve 790 veteriner hekim alımı gerçekleştireceğiz'' dedi.

Mühendis kadrosu için yükseköğretim kurumlarının ilgili birimlerinden mezun olmak şartı aranırken, sağlık teknikeri için yükseköğretim kurumlarının en az ön lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekiyor. 50 kişilik teknisyen kadrosu için en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim şartı aranırken, tekniker kadrosu için ise en az ön lisans mesleki teknik öğrenime sahip olmak gerekiyor. Veteriner Fakültelerinden mezun olanlar ise 790 kişinin alınacağı veterinerlik kadrosu için başvuruda bulunabilecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAŞVURULARI ALINMAYA BAŞLANDI MI?

Tarım ve Orman Bakanlığı 2 bin 153 personel alımı başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Başvuru kılavuzu ve başvuruların alınacağı tarihler netlik kazandığı andan itibaren haberimiz güncellenecektir.