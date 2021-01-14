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14.01.2021 - 14:46 | | DHA

Tarlada kan donduran manzara! Taka atarak parçalandı

Bingöl'de iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisi ile araçlar hurdaya dönerken, otomobilin motorunun yerinden çıkarak yola fırladığı görüldü.

Tarlada kan donduran manzara! Taka atarak parçalandı
Otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Kaza, öğle saatlerinde Bingöl- Genç kara yolu 10'uncu kilometresinde, Çayağzı köyü mevkisinde meydana geldi. Nimetullah Parlak yönetimindeki 34 NV 7320 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Uğur Çağlayan yönetimindeki 34 FL 720 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmayla otomobil, taklalar atarak tarlaya devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobildeki Eyüp Tangüneş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazadan yaralı olarak kurtulan 2 sürücü, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Bingöl- Genç kara yolu, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Tarlada kan donduran manzara Taka atarak parçalandı

Tarlada kan donduran manzara Taka atarak parçalandı

Uçan çatıdan son anda kaçarak kurtulduKONYA'nın Karapınar ilçesinde kaldırımda yürüyen çatı ustası Serdar Kılıçlı, fırtına nedeniyle bir binanın uçan çatısından son anda kaçarak kurtuldu. O anlarda güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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