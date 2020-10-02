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02.10.2020 - 18:27 | | AA

TartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kuzenini öldürdü

Samsun'un Bafra ilÃ§esinde Åženol K.'nÄ±n (34), tabancayla aÄŸÄ±r yaraladÄ±ÄŸÄ± kuzeni Ertunga Atraman (27)), hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti. Â

TartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kuzenini öldürdü

Olay, Ã¶ÄŸlen saatlerinde Bafra ilÃ§esi BahÃ§eler Mahallesi KazÄ±m Karabekir sokakta meydana geldi. Åženol K.Â ile kuzeni Ertunga Ataman arasÄ±nda henÃ¼z nedeni belirlenemeyen sebepten dolayÄ± tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼yÃ¼pÂ kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi Ã¼zerine Åženol K., tabancayla ateÅŸ ettiÄŸi Ertunga Ataman'Ä± aÄŸÄ±r yaraladÄ±.


TartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kuzenini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼



Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine gelen 112 Acil saÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Ataman yapÄ±lan mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Polis olaydan sonra kaÃ§an Åženol K.yÄ± yakalayarak gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.

Milliyet'te HaftanÄ±n Özeti (2 Ekim 2020)Ä°ÅŸte Türkiye'de ve dünyada bu haftanÄ±n öne çÄ±kan haber baÅŸlÄ±klarÄ±...
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