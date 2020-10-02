TartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kuzenini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Olay, Ã¶ÄŸlen saatlerinde Bafra ilÃ§esi BahÃ§eler Mahallesi KazÄ±m Karabekir sokakta meydana geldi. Åženol K.Â ile kuzeni Ertunga Ataman arasÄ±nda henÃ¼z nedeni belirlenemeyen sebepten dolayÄ± tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼yÃ¼pÂ kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi Ã¼zerine Åženol K., tabancayla ateÅŸ ettiÄŸi Ertunga Ataman'Ä± aÄŸÄ±r yaraladÄ±.











Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine gelen 112 Acil saÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Ataman yapÄ±lan mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Polis olaydan sonra kaÃ§an Åženol K.yÄ± yakalayarak gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.